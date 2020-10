Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto überschlagen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (21.10.2020) in der Hedelfinger Straße hat sich der Renault einer 23 Jahre alten Frau überschlagen. Die 23-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit ihrem Auto von Wangen kommend in der Hedelfinger Straße unterwegs. Nachdem sie seitlich gegen einen geparkten Mercedes fuhr, überschlug sich der Renault der 23-Jährigen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Rettungskräfte befreiten sie aus ihrem Fahrzeug und brachten sie anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Straßensperrung in Fahrtrichtung Hedelfingen.

