Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettung über Drehleiter und Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel zweimal alarmiert. Gegen 12.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Tragehilfe in der Straße Am Holte gerufen. Dort befand sich der Patient im 2. Obergeschoss. In Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde der Patient mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, so dass er dann mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Einsatzende war für die 9 Einsatzkräfte der freiwilligen Wehr um 14.15 Uhr. Der zweite Einsatz folgte gegen 14.20 Uhr. In der Geschwister-Scholl-Straße hatte in einem Schulgebäude die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Wartungsarbeiten als Ursache der Alarmierung fest, so dass ein weiteres Eingreifen nicht mehr erforderlich wurde. Hier waren 11 Kräfte mit 3 Fahrzeugen. Einsatzende war 15.00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell