Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: 75 Jahre Löschgruppe Obersprockhövel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Die Löschgruppe Obersprockhövel der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel erhielt am 2.9.2020 die Ehrenurkunde des Landes NRW zum 75-jährigen Bestehen. Die Ehrenurkunde wurde, aufgrund der aktuellen Situation, vom Bürgermeister Ulli Winkelmann an den Einheitsführer Stefan Ahlers im kleinen Kreis überreicht. An der Ehrung nahmen der ersten Beigeordnete Volker Hoven, der Leiter der Feuerwehr Christian Zittlau und der stellvertretende Einheitsführer Lars Pukropski teil.

Die Löschgruppe Obersprockhövel wurde am 20.08.1945 von 25 Mitgliedern gegründet. Derzeit besteht die Löschgruppe aus 23 Mitgliedern, davon sind 15 Feuerwehrleute im aktiven Dienst, zwei in der Unterstützungseinheit und sechs in der Ehrenabteilung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Arno Peters

Telefon: 0160 741 54 51

E-Mail: arno.peters@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell