Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel rückt zweimal aus

Sprockhövel (ots)

Gegen 16.20 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Dienstag zu einem Unfall eines Kleinkraftrades zur Quellenburgstraße gerufen. Dort mussten zwei verletzte Personen vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und hat das Krad aus einem Graben geborgen. Dieser Einsatz konnte um 16.50 Uhr beendet werden. Ausgerückt waren 10 Kräfte sowie 3 Einsatzfahrzeuge. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 11.30 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert und zu einer Werkstadt in der Harkortstraße gerufen. Diese hatte aufgrund der Überanspruchung eines elektrischen Haushaltsgerätes in der Teeküche des Gebäudes ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gerät bereits stromlos geschaltet worden. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Gegen 12.15 Uhr konnten die 14 Einsatzkräfte, die mit 3 Fahrzeugen vor Ort waren, den Einsatz beenden.

