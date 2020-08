Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Montag löste gegen 12.30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts die Brandmeldeanlage in einer Schule an der Langenbruchstraße aus. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich, so dass gegen 13. 00 Uhr der Einsatz wieder beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell