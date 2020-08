Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand von 600 Heuballen - ERSTMELDUNG (Bildmaterial vorhanden)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde um 0:12 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Auf der Gethe" alarmiert. Vor Ort war eine Heumiete, die rund 600 Ballen umfasste, in Brand geraten. Seit dem ist die Feuerwehr unweit der Anschlussstelle Sprockhövel der A43 vor Ort. Der Einsatz wird sich mind. bis in den Nachmittag ziehen. Aktuell wird das Brandgut mit technischem Gerät zusammengeschoben und bewacht. Eine starke Rauchentwicklung ist immer noch, auch aus der Ferne, zu erkennen. Um 2:56 Uhr wurde eine Gefahreninformation über die Warn-App NINA für das Stadtgebiet Sprockhövel herausgegeben, in der vor einer Rauch- und Geruchsbelästigung gewarnt wird. Die Warnung besteht aktuell noch.

Diese Meldung wird am Abend durch eine umfassendere Pressemeldung ergänzt. Das beigefügte Bildmaterial darf mit dem Zusatz "Feuerwehr Sprockhövel" verwendet

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Stellv. Pressesprecher

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell