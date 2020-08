Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Sturmeinsätze und Brandmelder

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel zwischen 5 und 7 Uhr zu vier Einsätzen alarmiert. In der Helsbergstraße, auf der Querspange, sowie in der Straße "Im Brahm" mussten umgestürzte Bäume und Äste von der Fahrbahn entfernt werden. Parallel löste noch die automatische Brandmeldeanlage in einem Fortbildungs- und Hotelzentrum in Obersprockhövel aus. Die Alarm wurde durch angebranntes Essen in einer Küche verursacht. Ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich.

