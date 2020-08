Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall in der Stefansbecke

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12.05 Uhr in die Stefansbecke gerufen. Dort waren zwei PKW verunfallt. Zwei verletzte Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei dem Unfall wurden noch weitere Fahrzeuge beschädigt, die auf dem Seitenstreifen parkten. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Während des Einsatzes war die Stefansbecke für den Verkehr gesperrt. Einsatzende war gegen 13.30 Uhr

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell