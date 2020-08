Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 11.45 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Straße Engelsfeld gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage des Betriebes ausgelöst. Vor Ort konnten die Einastzkräfte jedoch kein Schadensereignis feststellen, so dass ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr notwendig wurde. Einsatzende war gegen 12.30 Uhr.

