Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Notarzt entscheidet: Patient soll über Drehleiter gerettet werden - Nachbar zeigt zuvor Courage

Sprockhövel (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18:30 Uhr zu einer Türöffnung in die Straße "Mausegatt" gerufen. In einer Wohnung ereignete sich ein medizinischer Notfall und der Erkrankte konnte die Rettungskräfte nicht mehr in die Wohnung lassen. Ein couragierter Nachbar hatte die Wohnungstür bereits mit eigenen Mitteln geöffnet und so dem Notarzt den Zugang zum Patienten ermöglicht. Wegen er baulichen Gegebenheiten entschied sich der Notarzt den Patienten über die Drehleiter aus dem Dachgeschoss zum Rettungswagen transportieren zu lassen. Dafür installierte die Feuerwehr eine mitgeführte Spezialaufnahme für die Trage des Rettungsdienstes. Im Anschluss konnte der Transport in ein Krankenhaus erfolgen.

Im Einsatz waren zehn ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

