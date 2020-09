Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr erneut nachts aus dem Schlaf gerissen

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 2.40 Uhr alarmiert. In der vom-Stein-Straße hatte in einem Gewerbebetrieb die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte unter Atemschutz das Gebäude. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Gegen 3.20 Uhr war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren 22 Kräfte mit 4 Fahrzeugen.

