POL-REK: 200824-4: 17-Jähriger schlug Räuber in die Flucht - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 17-Jähriger wehrte sich gegen einen unbekannten Räuber, der sich nach klassischem Vorgehen an ihn "heranmachte".

Der 17-Jährige ging am Samstagmorgen (22. August) um 11:10 Uhr auf der Flach-Fengler-Straße in Richtung Rathausplatz. Mittig der dortigen Unterführung sprach ihn ein Unbekannter an, der ihn zunächst nach einer Zigarette und im weiteren Verlauf nach dem Handy des 17-Jährigen fragte. Da dieser beides ablehnte, versuchte ihm der Unbekannte seine Bauchtasche zu entreißen, wogegen sich der 17-Jährige mit Faustschlägen wehrte. Durch diese Gegenwehr zu Boden gebracht, flüchtete der Täter ohne Beute.

Bei dem Täter handelte es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann, der 190 Zentimeter groß ist und eine leicht untersetzte Figur hat. Er war mit einer löchrigen Jeans, weißen Adidas-Sportschuhen mit schwarzen Streifen, einer schwarzen Sweatshirtjacke und einer grauen Skatermütze bekleidet. Auffällig an ihm ist eine deutlich sichtbare Narbe über der linken Augenbraue.

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

