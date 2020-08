Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200824-2: Laptop-Raub auf Spielplatz - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstagmorgen (22. August) den Laptop eines 38-jährigen Mannes geraubt.

Der 38-Jährige ging mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zu einem Spielplatz an der Sportparkstraße. Während seine Frau in einiger Entfernung mit den Sprösslingen spielte, arbeitete der Vater an einem Laptop. Um 09:00 Uhr näherte sich ihm plötzlich eine unbekannte Person von hinten und sprühte ihm ein Spray in die Augen. Als der 38-Jährige die Augen wieder öffnen konnte, stellte er fest, dass sein Laptop sowie Rucksack entwendet worden waren. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Täter oder zur Täterin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell