POL-UL: (HDH) Giengen - Traktorfahrerin übersieht Mofa

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 18-Jährige bei einem Unfall in einem Giengener Stadtteil.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr war eine 63-Jährige mit dem Traktor in Sachsenhausen unterwegs. Die Frau befuhr die Sachsenstraße und wollte diese geradeaus in Richtung Im Ebersbach verlassen. Dabei übersah sie die 18-Jährige, die mit dem Mofa entgegen kam. Ein Reifen des Traktors stieß gegen das Mofa, worauf die 18-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Mofa beträgt etwa 200 Euro. Am Traktor entstand kein Sachschaden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

