Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Roller geklaut

Einen Kleinkraftroller erbeute Donnerstagnacht ein Unbekannter in Kuchen.

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger stellte seinen Kleinkraftroller in seinem Garten in der Christofstraße ab. In den Nachtstunden begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück. Er überwand das Schloss und nahm den Kleinkraftroller mit. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

