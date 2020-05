Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.05.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Statt Erdbeeren Bargeld erbeutet - Langenselbold

Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Ringstraße in Langenselbold zu einem Raub auf einen Erdbeer-Verkaufsstand. Der männliche Täter, der als etwa 180cm groß beschrieben wird und mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet war, riss die rückwärtige Tür des Verkaufsstandes auf und entwendete aus dem Innenraum die Kasse. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Ziegelstraße.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 24.05.2020, Ingo Derigs Polizeiführer vom Dienst

