Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200823-1: Unfallflucht mit gestohlenem PKW

Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (21. August 2020) gegen 21:00 Uhr befuhr ein roter Ford Focus die Gladbacher Straße in Richtung Giesendorf. In Höhe der Hausnummer 71 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort abgestellten PKW zusammen. Hiernach gab der Fahrer Gas, so dass der abgestellte PKW auf den davor stehenden weiteren PKW geschoben wurde. Nachdem der Focus mit Düsseldorfer Kennzeichen zurück auf die Fahrbahn rollte, verließ der Fahrer den PKW und flüchtete zu Fuß in Richtung Mittelstraße. Der Vorfall wurde von beiden Haltern der abgestellten PKW beobachtet. Einer von diesen verfolgte den Flüchtigen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, südländische Erscheinung, circa 170cm, dunkle Haare, er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose, eine rote Kappe und eine um den Oberkörper gebundene Bauchtasche. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro. Es stellte sich heraus, dass der Ford Focus am 19.08.2020 in Düsseldorf entwendet wurde. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 / 52-0 in Verbindung zu setzen. (dh)

