POL-REK: 200821-2: Einbruch in Werkstatt - Wesseling

Unbekannte sind am Donnerstagabend (20. August) in eine Werkstatt eines Unternehmens an der Gutenbergstraße eingebrochen.

Alarmierte Polizeibeamte vor Ort stellten fest, dass Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen hatten und ersten Erkenntnissen zufolge so ins Gebäude gelangt waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Eine Zeugin (64) gab gegenüber der Polizei an, um 22:55 Uhr von ihrem Wohnhaus aus zwei Männer gesehen zu haben, die in Richtung Peter-Henlein-Straße zu einem braunen SUV liefen und einstiegen. Im Fahrzeug habe eine weitere Person gesessen. Das Auto sei in Fahrtrichtung Peter-Henlein-Straße davongefahren. Die beiden erstgenannten Männer waren laut der Zeugin sehr jung und hatten blonde Haare. Sie trugen kurze weiße Bermuda-Shorts, einer von beiden zudem ein rot-weiß kariertes Bermuda-Hemd. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder dem tatverdächtigen Trio machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

