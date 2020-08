Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200820-4: Anwohnerin bemerkte Autoaufbrecher - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die 31-Jährige hörte das Öffnen von Autotüren und sah im Innenhof drei Männer an ihrem Wagen stehen. Ihr Lebensgefährte informierte die Polizei, die einen Tatverdächtigen antreffen konnte.

Am Donnerstag (20. August) ist die Halterin eines BMW um 03:40 Uhr durch verdächtige Geräusche im Innenhof eines Gebäudes in der Kaiserstraße geweckt worden. Bei der Nachschau sah sie drei Unbekannte, die sich an ihrem Auto zu schaffen machten. Zwei von ihnen saßen bereits in dem Wagen, der dritte Mann stand daneben. Die Zeugin weckte ihren Lebensgefährten (35), der die Polizei informierte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Unbekannten das Handschuhfach des Wagens geöffnet. Ob daraus etwas entwendet worden ist, ist derzeit unklar.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten am Bahnsteig der Haltestelle Brühl-Nord in Fahrtrichtung Bonn auf eine Person, die der vorhandenen Personenbeschreibung eines Mannes des Trios ähnelte. Nachdem seine Personalien festgestellt worden waren, entließen ihn die Beamten. Zu den beiden weiteren Männern liegen nur die Personenbeschreibungen vor: Einer war 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er war unter anderem mit einem weißen T-Shirt und einer schwarz-roten Kappe bekleidet. Die andere Person war 180 Zentimeter groß. Beide vorgenannte noch flüchtigen Personen liefen noch vor Eintreffen der Polizisten in Richtung "Neue Königstraße" davon.

Die Polizei erhofft sich die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat die noch flüchtigen beiden Personen gesehen und kann Angaben zu ihnen oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte über Telefon 02233 52-0. (bm)

