POL-REK: 200820-3: Einbruch in Blumenladen - Pulheim

Ein Anwohner bemerkte einen Einbrecher und wählte den Notruf 110 der Polizei.

Um 02:30 Uhr schlenderte nach Aussage eines Zeugen (36) ein Unbekannter am Donnerstag (20. August) zunächst scheinbar ziellos über den Dorfplatz an der Stommelner Straße in Sinnersdorf. Wenig später um 02:40 Uhr hörte derselbe Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Blumengeschäftes. Dort hebelte der dunkel gekleidete Mann den Rollladen eines Fensters auf und blickte ins Geschäftsinnere. Der Zeuge informierte die Polizei und machte am Telefon weitere Angaben zum Geschehen. Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster ins Geschäft. Beim Öffnen des Fensters warf er Blumenerde, einen Blumentopf, eine Lampe und ein Radio auf den Boden, die zuvor auf einer Fensterbank standen. Der Einbrecher sah die eintreffenden Polizisten und flüchtete in Richtung Stommelner Straße. Er war 170 bis 185 Zentimeter groß, von normaler Statur und hatte einen Kurzhaarschnitt. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem schwarz-grauen Kapuzenpullover.

Ob zwei zur Tatzeit auf einem Motorroller vorbeifahrende Personen in Tatzusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese sollen laut hupend in Richtung Kölner Straße davongefahren sein.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim bittet Zeugen, die zur Tatzeit ergänzende Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

