Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200820-1: Junge auf Hoverboard von Auto erfasst - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch (19. August) ein zehnjähriger Junge schwer verletzt.

Gegen 15:45 Uhr fuhr ein zehnjähriger Junge mit einem zu einem Kart umgebauten Hoverboard aus dem verkehrsberuhigten Bereich im Gänseblümchenweg in den Kornblumenweg. Dabei missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines 32-jährigen Autofahrers, der das Gefährt des Jungen eigenen Angaben nach aufgrund der sehr niedrigen Höhe nicht sehen konnte. Das Auto erfasste das nicht für den Straßenverkehr zugelassene Hoverboard des Zehnjährigen, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten des Jungen erschienen am Unfallort. (nh)

