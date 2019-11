Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bauerschaft

Auto fährt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom frühen Freitag Morgen auf der L600. Ein 18-jähriger Südlohner befuhr mit seinem Auto die L600 in Richtung Dülmen. Mit in dem Auto befanden sich ein 17-Jähriger aus Velen und ein 18-Jähriger aus Stadtlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Straßenbankette und prallte mit dem Auto frontal vor einem Baum. Dabei verletzten sich alle Insassen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

