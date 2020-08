Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200819-2: Räuber mit Fahrrad auf Beutezug - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Radfahrer kam früh morgens einem Fußgänger entgegen und entriss ihm sein Handy. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen (18. August) war ein 35-Jähriger um 05:30 Uhr auf der Hüttenstraße unterwegs auf dem Heimweg, als ihm in Höhe des Kreisverkehrs am Europaring ein unbekannter Radfahrer entgegenkam. Der Fußgänger hielt sein Mobiltelefon in der Hand, als sich beide begegneten und der Radfahrer ihm dieses aus der Hand riss. Am Mittag erstattete der Geschädigte Anzeige gegen unbekannt in der Kerpener Polizeiwache. Seinen Angaben zufolge war der Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt. Weitere Angaben liegen nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bearbeitet den Sachverhalt und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

