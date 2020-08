Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200819-1: Spaziergänger hielt Mann von Autodiebstahl ab - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte eine fremde Person am Wagen eines Anwohners, sprach ihn an und verhinderte so wahrscheinlich den Diebstahl des hochwertigen Gefährts.

In der Nacht zu Mittwoch (19. August) befand sich ein 53-Jähriger um 00:50 Uhr mit seinen Hunden nach einem Spaziergang auf dem Heimweg, als ihm in der Anton-Ockenfels-Straße am Wagen eines Nachbarn eine Person auffiel. In dem Glauben, es handele sich hierbei um den bekannten Nachbarn, folgte ein Tagesgruß, der allerdings nicht erwidert worden ist. Derart erstaunt, schaute sich der Spaziergänger den Mann in der Einfahrt genauer an und bemerkte nun, dass es sich um eine völlig fremde Person handelte, die sich am schwarzen Range Rover des Nachbarn zu schaffen machte. Seine folgende Ansprache fiel deutlich barscher aus, als der 53-Jährige den Fremden fragte, was er dort mache. Der Ertappte, dem es bereits gelang, das Fahrzeug zu öffnen, lief in Richtung Hauptstraße davon. Er war groß, von schlanker Statur und mit Jeans und Kapuzenpullover bekleidet. Auf der Flucht zog sich der Unbekannte die Kapuze vom Kopf und dabei kam seine Glatze zum Vorschein. Der 53-Jährige klingelte seinen 54-jährigen Nachbarn heraus, der die Polizei informierte. Beschädigt worden ist der Wagen beim Öffnen nicht, ebenso wurde nichts entwendet. Wahrscheinlich war der Zeuge zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

