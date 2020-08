Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet - eine Person schwer verletzt - Haan - 2008054

Mettmann (ots)

Am 10.08.20, gegen 17:35 Uhr, kam es in Haan Gruiten, auf der Kreuzung Millrather Straße/ Ellscheider Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei eine Unfallbeteiligte schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 61 jähriger Solinger mit seinem Mercedes die Millrather Straße aus Erkrath kommend, in Fahrtrichtung Haan.

Am Kreuzungsbereich Millrather Straße/ Ellscheider Straße wartete der Mercedesfahrer verkehrsbedingt und ließ einen vorfahrtsberechtigten Pkw passieren. Danach bog er nach links in die Millrather Straße, in Richtung Haan, ab.

Dabei übersah er den VW einer ebenfalls 61 jährigen Fahrzeugführerin aus Mettmann, welche unmittelbar hinter dem vorfahrtsberechtigten Pkw fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin in ihrem VW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr unter Einsatz von technischem Gerät geborgen werden. Der Pkw erlitt einen Totalschaden.

Die Mettmannerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Der Mercedes wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Beide Pkw wurden durch örtliche Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

