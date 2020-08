Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200818-3: Vermisstenfälle im Rhein-Erft-Kreis - Brühl/Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die vermisste 35-jährige Frau S. wurde aufgefunden, vom 79-jährigen Artur-Hans Tomaschewski fand eine Zeugin Personalpapiere.

Die seit Freitag vermisste Frau S. aus Brühl wurde am Montag (17. August) um 21:20 Uhr am Fasanenweiher in Pingsdorf angetroffen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wir berichteten mit einer entsprechenden Pressemeldung über die Suchmaßnahmen. Für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und der aktiven Teilnahme an der Suche - auch in den sozialen Medien - bedankt sich die Polizei an dieser Stelle.

Ein Update gibt es auch zum Vermissten Tomaschewski. Eine Zeugin fand am Montagmorgen (17. August) um 10:40 Uhr eine Tasche mit seinen Personalpapieren. Diese lag in Erftstadt-Liblar, "An der Schwarzau" in einem Pferdeunterstand auf einer Weide in der unmittelbaren Nähe eines Tennisplatzes beziehungsweise eines Wasserwerkes. Daraufhin intensivierte die Polizei ihre andauernde Absuche erneut mit einem Polizeihubschrauber, einem Mantrailer-Hund, einer Flächensuchhundestaffel und mehreren Streifenwagenbesatzungen. Den Vermissten fanden die Beamten dabei nicht.

Auch hier gilt der Dank der besorgten Bevölkerung, die sich mit zahlreichen Hinweisen an die Polizei wandte. Der Fundort seiner Papiere bildet das neue Zentrum der andauernden Suchmaßnahmen der Polizei. Hierzu wird nachberichtet.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, das Kriminalkommissariat 11 (Telefon: 02233 52-0) oder auch per Notruf die Polizeileitstelle (Telefon 110) entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell