Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200818-1: Sattelzugmaschine verlor Auflieger - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (17. August) hat eine Sattelzugmaschine auf der Industriestraße seinen Auflieger verloren.

Gegen 06:00 Uhr stellte ein LKW-Fahrer bei der Kontrolle seines Gespanns fest, dass an der Zugmaschine die oberen Teile des Spritzschutzes entwendet worden waren. Als er kurze Zeit später losfahren wollte, rutschte der Auflieger von der Zugmaschine und fiel auf die Straße. Ob das Abrutschen des Aufliegers möglicherweise mit dem Diebstahl des Spritzschutzes in Zusammenhang steht, prüft das Kriminalkommissariat 23. Für die Dauer der Abschlepparbeiten musste die Industriestraße in Knapsack bis etwa 10:30 Uhr komplett gesperrt werden. (nh)

