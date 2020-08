Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200817-2: Festnahme nach Einbruch in Supermarkt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am frühen Samstagmorgen (15. August) einen 24-jährigen Mann festgenommen, der in einen Supermarkt eingebrochen war.

Ein Zeuge (44) wurde gegen 03:30 Uhr von lauten Klirrgeräuschen in der Gustav-Heinemann-Straße wach. Als er den Geräuschen nachging, sah er, wie eine dunkel gekleidete Person versuchte, gewaltsam in den dortigen Supermarkt einzudringen. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten trafen die beschriebene Person am Eingang des Supermarktes neben einer eingeschlagenen Scheibe an und nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Daher entnahm ihm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (nh)

