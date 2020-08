Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Polizei Rhein-ERft-Kreis sucht vermissten Mann- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Seit dem gestrigen Abend, 14.08.2020 gegen 19:30 Uhr, sucht die Polizei den 79- jährigen Artur Hans Tomaschewski. Er verließ das Pflegeheim in der Seestraße in Erftstdt- Liblar zu Fuß und kehrte nicht zurück. Der Gesuchte ist ca. 1,75 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich einen Hut (Schiebermütze) und war mit einer schwarzen Hose und einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitfahndung. Ein Bild des Vermissten ist der Meldung angehängt. Hinweise bitte umgehend an die Polizei in Hürth unter 02233 - 520.

