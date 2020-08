Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200814-3: Fahndung nach EC-Karten-Diebstahl - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 29. November letzten Jahres entwendete ein Unbekannter eine EC-Karte und hob damit noch am selben Tag Bargeld ab. Die Polizei ist mit einem Foto auf der Suche nach ihm.

In Liblar stahl ein Unbekannter um 12:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Holzdamm einer Kundin (93) eine EC-Karte. Diese befand sich in ihrer Handtasche, die an einem Rollator hing. Mit der entwendeten EC-Karte hob der Täter um genau 12:53 Uhr in einer Bankfiliale unberechtigt Geld ab. Hierbei konnte der unbekannte männliche Tatverdächtige von den Überwachungskameras der Bankfiliale videografiert werden. Ein daraus generiertes Foto zeigt den Täter beim Abheben des Geldbetrages.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen und zur Identifizierung beitragen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

