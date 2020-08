Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200814-2: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und Unfallflucht - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag (13. August) befuhr eine unbekannte Autofahrerin die Kreisstraße (K) 38 in Richtung Landesstraße (L) 213. An der Einmündung bog die Fahrzeugführerin gegen 16:00 Uhr nach links auf die L 213 in Fahrtrichtung Glesch ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 40-jährigen Autofahrers, der auf der L 213 von Glesch in Richtung Niederembt unterwegs war. Der 40-Jährige versuchte eine Kollision zu verhindern und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 25-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung L 213 / K 38 wartete, um nach rechts in Richtung Niederembt abzubiegen. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die Mitfahrer des 25-Jährigen, eine 64-jährige Frau und ein achtjähriges Kind verletzten sich bei der Kollision ebenfalls leicht. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Glesch, ohne sich um die verletzten Unfallbeteiligten zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Der Wagen der Frau wird als dunkel beschrieben. Im Fahrzeug saßen zum Unfallzeitpunkt zwei weitere Frauen. Die Autos der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Unfallverursacherin geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (rb)

