Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200813-3: Ladendieb zeigte Reue - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (49) hat am Mittwoch (12. August) einen 59-jährigen Mann beim Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Luxemburger Straße beobachtet.

Dem Zeugen fiel der 59-Jährige gegen 12:00 Uhr auf, als dieser mehrere Waren aus Regalen nahm, auspackte und in seiner Hose versteckte. Anschließend sah der 49-Jährige, wie der Mann mitsamt der Waren die Kasse passierte, ohne für seine Einkäufe zu bezahlen. Der Zeuge hielt den Ladendieb auf und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten zeigte der 59-Jährige Reue und entschuldigte sich für seine Tat. Die Polizisten brachten den Tatverdächtigen zu einer Polizeiwache, um seine Personalien festzustellen. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (nh)

