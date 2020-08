Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200812-4: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (11. August) sind bei einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen zwei Personen schwer verletzt worden. Um 13:43 Uhr fuhr eine 53-jährige Erftstädterin mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße (B) 265 in Fahrtrichtung Erftstadt. Als sie sich zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Liblarer See befand, fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache einem 59-Jährigen in seinem Auto auf. Nach Zeugenangaben geriet die 53-Jährige durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einer 58-jährigen Autofahrerin frontal zusammen. Zwei Rettungswagen brachten die beiden schwer verletzten Frauen in eine Uniklinik. Der 59-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Die Fahrzeuge der beiden Frauen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 265 war in dem Teilstück während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen nahm das Verkehrskommissariat in Hürth auf. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell