Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200812-2: Zimmerbrand mit einer verletzten Person - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Kohlstraße brannte am Montagabend (11. August) um 18:15 Uhr das Zimmer eines Hauses. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Feuerwehr und Polizei wurden am Abend über einen Zimmerbrand in Kenntnis gesetzt, bei dem eine Person (43) verletzt worden ist. Vor Ort stellten die Beamten drei alkoholisierte Männer im Alter zwischen 35 und 70 Jahren fest, die sich offenbar in dem betroffenen Zimmer einer Dachgeschosswohnung aufgehalten hatten. Diese mussten von den Beamten davon abgehalten werden, während der laufenden Löscharbeiten zurück in die Wohnung zu gelangen. Der 43-Jährige musste verletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell