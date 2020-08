Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200811-6: Duo flüchtete nach räuberischem Diebstahl - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montag (10. August) Kosmetikartikel aus einer Drogerie entwendet. Die beiden unbekannten Männer steckten sich gegen 09:45 Uhr verschiedene Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt an der Gustav-Heinemann-Straße in ihre Hosentaschen. Einem Mitarbeiter (37) war der Diebstahl aus einem Büroraum heraus aufgefallen und wollte die beiden Männer in den Gängen des Drogeriemarktes ansprechen. Während er sich in den Verkaufsraum begab, verließ eine der Personen das Geschäft in unbekannte Richtung. Den anderen Tatverdächtigen wollte der Mitarbeiter zur Rede stellen, so dass er ihm im Geschäft den Weg abschnitt und sich ihm in den Weg stellte. Der Mitarbeiter hielt den Mann zunächst fest. Dieser schlug die Hände des 37-Jährigen jedoch weg und rannte aus dem Drogeriemarkt. Der Mann flüchtete sich in einen silbernen Opel mit französischen Kennzeichen.

Die Person, die durch den Mitarbeiter aufgehalten wurde, war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und von leicht kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze, seine Haut war "braun gebrannt" und er trug ein schwarzes T-Shirt. Die zweite Person war 40 bis 45 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte dunkles Haar. Er war von kräftiger Statur und trug eine grüne Weste, Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz.

Sollten Sie die Tat, die Personen oder das Fahrzeug beobachtet haben, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

