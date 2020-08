Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200811-3: Autodiebstahl nach Apotheken-Besuch - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachdem ein 56-jähriger Mann in einer Apotheke an der Dr.-Tusch-Straße eingekauft hatte, stellte er fest, dass sowohl sein Autoschlüssel als auch sein Auto nicht mehr aufzufinden waren.

Der 56-Jährige kaufte am Montag (10. August) um 11:52 Uhr in der Apotheke ein und ging anschließend zu einem Frisör in der Nähe. Dort bemerkte er den Verlust seines Autoschlüssels. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug gehen wollte, stellte er fest, dass auch sein Auto nicht mehr aufzufinden war. Der 56-Jährige geht davon aus, den Schlüssel in der Apotheke verloren zu haben. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen silbernen Mercedes CLK 200 älteren Baujahrs mit schwarzem Cabrioverdeck. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen 11:52 und 13:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder das beschriebene Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

