Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfalllflucht in Herrenberg und in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die am Montag zwischen 11.00 und 13.30 Uhr in der Bronngasse in Herrenberg begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel, der in der Fußgängerzone im Bereich des "Bronntors" abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher davon und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Renningen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Montag zwischen 09.30 und 14.00 Uhr in der Rosine-Starz-Straße in Renningen am Fahrbahnrand geparkt war. Die komplette Fahrerseite des BMW wurde beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Anstatt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen vermutlich durch einen Lkw verursacht wurden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

