Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Wohnungseinbruch; Böblingen: Fahrraddiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Jettingen: Wohnungseinbruch

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro hat ein unbekannter Täter am Freitagabend beim Einbruch in eine Wohnung am südlichen Ortsrand von Unterjettingen erbeutet. Auf noch ungeklärte Art und Weise hatte sich der Einbrecher zwischen 19:00 und 22:00 Uhr Zugang zum Haus verschafft und die Räume durchsucht. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, zu melden.

Böblingen: Fahrraddiebstahl

Ein schwarz-silberfarbenes Gravelbike des Herstellers TREK, Typ Checkpoint ALR 4 im Wert von etwa 1.600 Euro wechselte am Sonntag in Böblingen unrechtmäßig den Besitzer. Das Rad war zwischen 07:00 und 20:30 Uhr verschlossen am Fahrradabstellplatz Konrad-Zuse-Straße am Böblinger Bahnhof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

