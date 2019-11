Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Korrektur Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hagenow (ots)

Der betreffende Unfall wurde der Polizei am Dienstagnachmittag durch den Vater mitgeteilt.

Nach einem Verkehrsunfall in Hagenow, bei dem am Dienstagmorgen ein 12-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben des Kindes wurde es kurz nach 08 Uhr in der Möllner Straße von einem weißen Kleintransporter erfasst, wobei der 12-Jährige von seinem Fahrrad stürzte. Der Kleintransporter soll anschließend ohne anzuhalten in Richtung Rudolf- Tarnow- Straße davongefahren sein. Das Unfallopfer klagte im Verlauf des Tages über Schmerzen, worauf es einem Arzt vorgestellt wurde. Am Dienstagnachmittag hat der Vater des Kindes den Vorfall der Polizei gemeldet, worauf eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen wurde. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

