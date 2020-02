POL-ST: Versuchter Einbruch

Polizei Steinfurt

Am vergangenen Montag (27.02.2020) haben zwei unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus am Feldhoek einzudringen. Der Hausbesitzer bemerkte den Vorfall, weil sich die Haustür nicht mehr durch seinen Originalschlüssel öffnen ließ. Das Schloss war beschädigt. Eine Zeugin machte den Mann dann darauf aufmerksam, dass sie gegen 08.15 Uhr zwei Männer vor der Haustür gesehen hatte. Vermutlich versuchten die Beiden in das Haus zu gelangen. Die beiden osteuropäisch aussehenden Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 185 cm groß. Sie trugen helle Jogginghosen sowie eine Wollmütze auf dem Kopf. Einer der beiden trug eine weiße Plastiktüte mit sich. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

