Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Unfall auf der L 1136

Ludwigsburg (ots)

Die Landesstraße 1136 musste am Montagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 10.25 Uhr zwischen Hemmingen und Schöckingen nach einem Unfall im Bereich der Brücke über den Döbach gesperrt werden. Ein 56 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der in Richtung Schöckingen fuhr, hatte an der dortigen Engstelle gehalten, um einem entgegenkommenden 42-jährigen Bus-Fahrer die Durchfahrt zu erleichtern. Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer, der sich hinter dem Peugeot befand, hatte dies vermutlich zu spät bemerkt und fuhr dem 56-Jährigen in der Folge auf. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich ein Gepäckkoffer vom Roller und prallte gegen die Windschutzscheibe des Busses, die hierdurch zersprang. Der 17-Jährige stürzte im weiteren Verlauf und verletzte sich leicht. Er wurde durch die verständigten Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen.

