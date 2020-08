Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-6: Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Passieren zweier Fußgänger ist ein 62-jähriger Radfahrer am Sonntagabend (09. August) zu Fall gekommen.

Der 62-Jährige fuhr gegen 19:00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Köln. Als ihm zwei Fußgänger entgegenkamen, fuhr er ein Stück weiter rechts auf einen unbefestigten Grünstreifen, um an den beiden Männern vorbeifahren zu können. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Senior in ein Krankenhaus. Sein Fahrrad brachten Polizeibeamte nach Absprache zu einem nahegelegenen Campingplatz. (nh)

