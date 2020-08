Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-3: Selbstbedienungskasse entwendet - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte brachen in einen Baumarkt ein und machten sich an einer Kasse zu schaffen. Der Inhalt der entwendeten Kasse dürfte die Täter überraschen: In ihr befand sich kein Bargeld.

Am Samstag (08. August) lösten Unbekannte um 02:40 Uhr einen Einbruchmeldealarm an einem Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße aus. Dort eingetroffen, stellten die Beamten fest, dass die Täter gewaltsam ins Gebäudeinnere gelangt waren und das Einbruchwerkzeug hinterließen. Auf dem Boden waren deutlich erkennbar die Schleifspuren einer SB-Kasse zu sehen. Am Selbstbedienungsbereich war eine der Kassen aufgebrochen.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

