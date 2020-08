Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-2: Einbrecher mit Phantombild gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einem Einbrecher, der am Dienstag (04. August) in ein Wohnhaus einbrach und im Anschluss ein Auto der Familie entwendete. Wie bereits am 04. August berichtet (POL-REK: 200804-1: Fahrzeugeigentümer hinderte Dieb an Weiterfahrt - Erftstadt) drang ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 04:00 Uhr in das Wohnhaus eines Ehepaares ein. Dort entwendete er von einer Ablage einen Autoschlüssel eines Audis und fuhr mit dem Wagen davon. Das Ehepaar nahm die Geräusche des startenden Motors wahr. Der 43-jährige Fahrzeugeigentümer folgte dem unbekannten Täter und suchte nach seinem Audi. An der Kreuzung von Vorgebirgsstraße und Langer Heide sah der 43-Jährige seinen Wagen und blockierte dem unbekannten Tatverdächtigen den Weg. Kurzzeitig konnte der 43-Jährige den Unbekannten festhalten, nachdem beide aus den Fahrzeugen ausgestiegen waren. Der Mann riss sich jedoch los und floh. Der Polizei liegt ein Phantombild vor, das den Tatverdächtigen zeigt. Er war etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und hatte kurzes braunes Haar. Er trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Sneaker und einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (akl)

