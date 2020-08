Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-1: Festnahme nach Drogenfund bei 17-Jährigem - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag (10. August) einen Jugendlichen festgenommen.

Polizisten fiel der 17-Jährige gegen 01:45 Uhr in der Straße "In den Höhnen" auf, da er vor dem Streifenwagen der Beamten davonlief. Die Beamten verfolgten ihn und beabsichtigten, ihn zu kontrollieren. In einem Gebüsch stellten sie den bereits polizeibekannten Jugendlichen. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie unter anderem Betäubungsmittel, eine Waffe aus Plastik und einen Schlagstock. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Fundsachen stellten sie sicher. Ein Erziehungsberechtigter erhielt Kenntnis von der Freiheitsentziehung. (nh)

