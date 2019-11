Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zeugen stoppen Ladendiebe

Isselburg (ots)

Ladendiebstahl im großen Stil wollte eine Gruppe am Freitag gegen 13.50 Uhr in Isselburg-Anholt begehen. Die Täter hatten sich dafür einen Verbrauchermarkt an der Straße Linders Feld ausgesucht. Die Vorgehensweise: Sie packten einen Einkaufswagen randvoll mit Lebensmitteln, und ein Mittäter betätigte von außen die Eingangstür. Doch aus dem Plan wurde nichts: Zeugen stoppten die Täter. Die alarmierten Polizeibeamten konnten drei Personen vorläufig festnehmen. Bei ihnen handelte es sich um drei Männer aus der Ukraine im Alter zwischen 20 und 42 Jahren. Die Beamten fertigten Strafanzeigen und erhoben eine Sicherheitsleistung. Ein weiterer Täter hatte fliehen können.

