Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unter Drogen gefahren

Legden (ots)

Es roch nicht ohne Grund nach Marihuana in einem Wagen, den Polizeibeamte am Freitagnachmittag auf der Mühlenstiege in Legden kontrollierten: Ein 21 Jahre alter Autofahrer hatte sich berauscht ans Steuer gesetzt. Darüber hinaus fand sich eine geringe Menge Marihuana im Inneren des Fahrzeugs. Es überraschte die Beamten nicht, dass der Drogentest positiv anschlug auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

