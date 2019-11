Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Randalierer droht mit Schere

Vreden (ots)

Im Gewahrsam gelandet ist am Freitag ein 36 Jahre alter Mann in Vreden: Er hatte nachmittags in der Innenstadt randaliert, ebenso in einem Verbrauchermarkt, wo er Mitarbeiter und Kunden mit einer Schere bedrohte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Vredener im Nahbereich antreffen und ins Polizeigewahrsam bringen.

