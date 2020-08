Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-5: Anhänger mit Schafen brannte - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der beladene Anhänger erlitt auf der BAB 61 einen Reifenschaden. Auf dem P&R-Parkplatz Millendorf an der Erkelenzer Straße fing der schadhafte Reifen Feuer.

Ein 45-Jähriger transportierte am Sonntagmittag (10. August) gegen 12:00 Uhr neun Schafe in einem Anhänger in Richtung Venlo. Ein Reifen des Anhängers erlitt einen Schaden, was den Fahrer dazu veranlasste, die BAB an der Anschlussstelle Bedburg zu verlassen. Auf dem dortigen P&R-Parkplatz fing der Reifen Feuer. Ersthelfer und der Fahrer befreiten die Tiere. Sechs von ihnen liefen in ein nahegelegenes Gebüsch und konnten später mit Hilfe der Feuerwehr eingefangen werden. Leider erlitten drei Schafe so schwere Verletzungen, dass einer der Ersthelfer, ein Jäger, sie noch vor Ort von ihrem Leid erlöste. Der Berechtigte (65), ein Schäfer aus der Gemeinde Vettweiß, erhielt Kenntnis. Der Tiernotdienst wurde verständigt und kümmerte sich um die verbliebenen Tiere. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell