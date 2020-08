Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200810-4: Strohfeuer erlosch frühzeitig - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte hatten am Wochenende versucht, einen abgestellten Wagen mit Stroh in Brand zu setzen. Der Versuch misslang. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit zwischen Samstag (08. August) 23:00 Uhr und Sonntag (09. August) 09:30 Uhr versuchten Unbekannte, einen an der Matthiasstraße abgestellten Wagen einer 52-jährigen Elsdorferin in Brand zu setzen.

Ersten Ermittlungen zufolge legten die Täter Stroh unter das Fahrzeug und zündeten es an. Am Fahrzeugunterboden waren Rußanhaftungen feststellbar.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth ermittelt in der Sache und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

